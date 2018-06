Autos angefahren und dann einfach abgehauen

Sowohl in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als auch am Mittwochmorgen haben Autofahrer andere Autos angefahren und sind dann einfach abgehauen. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittwoch zwischen 9.35 und 9.50 Uhr wurde ein Ford auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kemptener Straße angefahren. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern.

Eine zweite Unfallflucht ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Brougierstraße. Auch dort wurde ein geparktes Auto angefahren und der Unfallverursacher flüchte. Hier war Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. (lz)