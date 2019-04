Autorin schreibt ein Buch für Frauen

Eigentlich wollte die Lindauer Buchautorin Brigitte Kalkbrenner ein Sachbuch für Frauen mit dem Thema „Selbstvertrauen stärken“ schreiben. Aber dann fand sie ein Notizheft mit Leitsätzen, die ihr ihre Großmutter Viktoria diktiert hatte, als sie ein achtjähriges Mädchen war. Daraus ist ein Roman entstanden, der Frauen sagen soll: „Lieb sein reicht nicht.“

Ihr Vater war gestorben, die Mutter zog in ein Seniorenheim. Die Geschwister mussten das Elternhaus ausräumen. „Mein Kinderzimmer war komplett erhalten und ich habe dieses kleine Heftchen gefunden, an das ich nie mehr gedacht hatte. Ich erinnere mich aber daran, dass mir meine Oma, als ich vielleicht so acht Jahre alt war, diese Leitsätze diktiert hat“, erzählt Brigitte Kalkbrenner.

Diese Sätze seien schon seit Jahrhunderten in ihrer Familie und sehr wichtig, erklärte die Großmutter der kleinen Brigitte. Großmutter Viktoria starb, als Brigitte 16 Jahre alt war. „Wir haben nie mehr über diese Leitsätze gesprochen,“ bedauert die gebürtige Bad Tölzerin. Als junge Frau musste sie ihren Weg ohne die Lebensweisheiten ihrer Ahninnen finden. Das Heftchen lag jahrzehntelang in ihrem alten Mädchenzimmer, geriet in Vergessenheit. Aber nun hielt sie es in den Händen. „Wunderschön“, dachte sie. „Da könnte ich etwas draus machen.“

Brigitte Kalkbrenner ist Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter und ist inzwischen selbst glücklich Großmutter. Bislang war sie nie auf die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben. Beruflich ist sie in der Unternehmensberatung angesiedelt. Hat neben vielen Fachartikeln ein Sachbuch, das als E-Book veröffentlicht wurde, geschrieben.

Ein weiteres Sachbuch zu schreiben, mit dem sie Frauen zu mehr Selbstvertrauen und Durchsetzungskraft verhelfen wollte, sei schon lange ihre Herzensangelegenheit gewesen. Nun hielt sie die Leitsätze ihrer Großmutter in den Händen, die sich so wunderbar in das Thema einfügten.

Wenig später im Urlaub bekam sie mit, wie sich eine Frau, sie war Richterin, von ihrem Mann „immer total unterbuttern“ ließ. „Das hat mich so gestört, dass ich mir gedacht hab, also immer nur lieb sein, das kann es ja wohl auch nicht sein.“ Sie selbst sei eine Frau, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.

Abends auf der Hütte, bei einem Glas Sekt, verkündete sie ihrem Mann Christian: „Du, ich glaube, ich schreibe ein Buch.“ Sie verwob die geerbten Leitsätze mit psychologischen Ansätzen. Weil sie sich vage zu erinnern glaubt, dass ihre Großmutter von einem alten Geheimbund gesprochen hatte, zu dem nur Frauen Zugang haben, suchte sie nach einer Symbolfigur und fand bei ihren Recherchen die Legende der Lilith.

Und da waren sie. Die Lilith. Der Geheimbund. Und Anna, die Protagonistin ihres Buches. Also war klar: Das wird kein Sachbuch, sondern ein Roman. „Die Anna hat nichts mit mir gemeinsam“, schickt die Autorin voraus. „Ich war nie so wie sie. Ich rede viel, ich rede gern, ich bin eher dominant als zurückhaltend.“

Die Frauen in ihrer Familie seien immer stark gewesen. Sie erlebe es oft, dass junge Frauen auf sie zukommen und bei ihr Rat suchen. Sie sage dann „Lass dir doch nicht alles gefallen. Du musst klar sagen, was du willst, dann funktioniert das auch.“

Anna hat es ihr leicht gemacht

Zwei Jahre lang schrieb sie hauptsächlich am Wochenende. „Es war immer so: Ich setzte mich hin, las die letzte Zeile, sah was Anna gerade macht, und dann ging es weiter. Wie von selbst. Ich habe nur aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Ich musste mir nie etwas ausdenken“, erzählt sie und lacht.

Erstaunt seien auch ihre Kinder, die überzeugt davon sind, dass es diesen Geheimbund gibt. „Sie dachten es stimmt, was ich da schreibe. Sie waren enttäuscht, dass ich mir das nur ausgedacht habe. Sie sind nach wie vor der Meinung, dass es ihn sehr wohl gibt, und wünschen sich schon jetzt eine Fortsetzung.“

Informationen zum Buch

Unter dem Vornamen ihrer Großmutter Viktoria, der ihr eigener zweiter Vorname ist, hat Brigitte Viktoria Kalkbrenner „Lieb sein reicht nicht – das Vermächtnis der Lilith“ veröffentlicht. „Es ist für mich wunderschön, dass ich dieses verspätete Geschenk meiner Oma annehmen durfte. Wenn das Buch Frauen hilft, selbstbewusst ihren Weg zu gehen, dann habe ich mein großes Ziel erreicht“, sagt sie. Und obwohl sie ein selbstkritischer Mensch sei, ist sie mit ihrem ersten Roman rundherum zufrieden.

Zum Inhalt des Buches Anna ist lieb und hilfsbereit. Oliver ist gerissen und skrupellos. Er kommt auf Annas Kosten groß raus. Wie kann sie ihn in seine Schranken weisen? Und dann ist da noch Nick. Attraktiv und intelligent. Dumm, dass er ein Kollege ist und damit verbotenes Terrain.

Taschenbuch: 348 Seiten, Verlag: BoD; Auflage: 1 (6. November 2018)

ISBN-10: 3748131311

ISBN-13: 978-3748131311

Kindle Edition 6,99 Euro / Taschenbuch 11,99 Euro