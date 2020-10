Autorenlesung: „Kickt die Kirche aus dem Koma“

„Kickt die Kirche aus dem Koma“ – Mit diesem Aufruf fordert Jacqueline Straub, Theologin und Autorin, tiefgreifende Veränderungen in der katholischen Kirche. Sie möchte Kirche so gestalten, dass junge Menschen sich wieder mit ihr identifizieren können. Und sie möchte die Weihe für alle. Jacqueline Straub liest aus ihrem Buch und stellt sich der Diskussion, am Donnerstag, 8. Oktober, in der Kolping-Akademie, Langenweg 4, in Lindau. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Straub kämpft laut Ankündigung für mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der katholischen Kirche und nimmt vor allem die Jugend in den Blick. Denn: „Die Jugend ist die Zukunft der Kirche.“ In ihrem Buch stellt sie der Kirche unbequeme Fragen und fordert sie auf, sich Neuem zu öffnen. Sie erklärt auch, warum sie Priesterin werden möchte und welche Ideen sie für die Kirche der Zukunft hat. Nach dem Vortrag ist Raum für Diskussion.

Ein Flyer mit genauen Informationen kann angefordert werden beim KDFB-Diözesanverband Augsburg, Kitzenmarkt 20/22, 86150 Augsburg.