Autonomes Fahren: Daten sind der neue Treibstoff

Selbstfahrende Autos sind keine ferne Zukunftsvision mehr. Welche Rolle die Lindauer Firma Cmore auf dem Weg zum autonomen Fahren spielt, haben 18 Leserinnen und Leser der Lindauer Zeitung bei der Aktion „LZ öffnet Türen“ hautnah erlebt. Dabei erfuhren sie auch, was der entscheidende Treibstoff für autonomes Fahren ist: Daten.

„Mehr sehen“, so lautet der Firmenname des 2011 in Lindau gegründeten Unternehmens auf Deutsch. Was als Zweimannbetrieb startete, nahm eine rasante Entwicklung: Cmore hat inzwischen 280 Mitarbeiter in Deutschland, 600 in Indien und ist an zwölf Standorten weltweit vertreten. Als wichtiger Entwicklungspartner für die Automobilindustrie entwickelt Cmore mit seinen Kunden Lösungen für autonomes, vernetztes und elektrifiziertes Fahren.

Die Chance, Einblick in so ein High-Tech-Unternehmen zu bekommen, wollten sich viele Leser nicht entgehen lassen. Verlagsleiterin Christiane Gisbertz begrüßte 18 Frauen und Männer zu der LZ-Aktion in der Denkfabrik, wo ihnen Marketingchef Ralf Ihrig und Personalchefin Jennifer Vieweger ihr Unternehmen vorstellten.

Cmore bietet umfassende Engineering- und Datenlösungen an. Zu ihrem Geschäft gehört es auch, Daten zu sammeln. Und zwar sehr viele Daten: Die Datenmengen, die ein Auto fürs autonome Fahren brauche, entspreche der einer mittelgroßen Firma, erklärt Ihrig.

Kamera, Laser, Ultraschall und Radar: Das Auto ist ein komplett sehendes System. Bis es soweit ist, sei aber viel Vorarbeit notwendig: „Der Algorithmus kann nichts, er muss erst mal lernen“, sagt Ihrig. Dazu seien Daten, Daten und nochmal Daten erforderlich. Um einen Fußgänger zu erkennen, müsse das System mit immer neuen Bildern von Fußgängern gefüttert werden. Ein Auto müsse auch dann als solches erkannt werden, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet oder dunkel ist. Damit die Kamerasysteme sie auch erkennen, müssen Autos oder Fußgänger auf unzähligen Fotos markiert werden, beim Radar sind es Punktbilder, die „gelabelt“ werden müssen. Aber auch die Innenraumkamera brauche verlässliche Daten, um den Fahrer beobachten zu können – und dann zu entscheiden, ob er betrunken oder müde ist, oder gesundheitliche Probleme hat. Um die Programme zu testen und deren Wirksamkeit zu bestätigen, fahren Cmore-Mitarbeiter mit ihren Testautos Millionen von Kilometern – und zwar weltweit.

Das Problem sind Situationen, die nicht so oft vorkommen. Das System müsse aber auch einen Tanklastzug oder einen Polizeieinsatz als solchen erkennen. Sonst kann es gefährlich werden: Den jüngsten Unfall, bei dem in den USA ein Tesla unter einen Lastwagen-Anhänger fuhr, erklärt Ihrig damit, dass das Auto den silberfarbenen überlangen Lastwagen fälschlicherweise als Teil des Himmels gedeutet habe. Eine Herausforderung sei aber auch die Verwaltung dieser Datenmenge, um jederzeit auf entsprechende Informationen zurückgreifen zu können.

Wie solche Testautos aussehen, zeigte Ihrig den Besuchern im Keller der Denkfabrik: Ihr Kofferraum ist vollgepackt mit hochmoderner Messtechnik, ansonsten sieht es „fast wie ein normales Auto aus“, so Ihrig weiter. Damit die Besucher auch einmal in die dreidimensionale Welt eintauchen können, durften sie eine Brille aufziehen und entsprechende Punktwolken als Autos kennzeichnen. „Ist das cool“, sagte eine Besucherin. Da spielte es auch keine Rolle, dass die Profis in Wirklichkeit anders „labeln“.

Das autonome Fahren rückt näher, betont Ihrig. Von fünf Levels sei man momentan bei Level 3, dem hochautomatisierten Fahren. Das Auto könne bereits allein auf der Autobahn fahren, der Fahrer muss aber, wenn das System es verlangt, noch übernehmen können. Die großen Konzerne arbeiteten aber bereits mit Hochdruck an dem vollautomatisierten Fahren. Auch Cmore will dazu seinen Beitrag leisten. Ihrig: „Der Bodenseebereich ist das Silicon Valley des autonomen Fahrens.“