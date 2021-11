Autoheckscheibe eingeschlagen

Die Polizei Lindau ist am Dienstagmorgen, 9. November, in die Steigstraße gerufen worden. Ein Anwohner teilte den Polizeibematen mit, dass die Heckscheibe seines Autos eingeschlagen worden sei. Vor Ort fanden die Beamten laut Polizeibericht dann den besagten Wagen mit einer zerschlagenen Heckscheibe vor. Der Halter des Fahrzeugs gab an, dass die Alarmanlage des Fahrzeugs am Abend des 8. November gegen 23 Uhr losging. Als er sie abschaltete, ging er von einem technischen Defekt aus und sah nicht, dass die Scheibe eingeschlagen war.