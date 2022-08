Autofahrerin übersieht Radler

Eine 22-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 19.30 Uhr beim links Abbiegen von der Schönauer Straßeim Bereich des Kellereiwegs einen entgegenkommende 58-jährige Rennradfahrer übersehen. Es kam zur Kollision. Der Radler prallte gegen das Auto, stürzte über die Motorhaube und landete auf der Straße. Er wurde an Schulter und Knie verletzt, trug aber laut Polizeibericht glücklicherweise einen Radhelm. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An Auto und Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden, wobei am Carbonrennrad ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Der Gesamtschaden dürfte sich auf geschätzte 8000 Euro belaufen. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.