Autofahrerin rammt drei Jugendliche

Drei Jugendliche mussten am Freitagabend ins Krankenhaus, nachdem eine 71-jährige Autofahrerin in Hohenems Richtung Dornbirn gegen sie geprallt ist. Sie überquerten gegen 21.30 auf der Höhe der OIL-Tankstelle an der L 190 die Fahrbahn über einen Schutzstreifen. Das teilt die Polizei mit.

Der Verletzungsgrad ist unklar. Zum Unfallzeitpunkt herrschten aufgrund der Dunkelheit und des Regens schlechte Sichtverhältnisse. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems in Verbindung zu setzen.