Autofahrerin gerät frontal in Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Eine 49-Jährige ist mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall geschah am Donnerstagnachmittag bei Heimenkirch auf der Staatsstraße 2378 von Riedhirsch kommend in Richtung Lindenberg. Die Frau wurde schwer verletzt.

Warum sie auf die Gegenfahrbahn kam, ist laut Polizeibericht noch unklar. Ihr Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes so weit zurückgeschleudert, dass es mit einem weiteren, heranfahrenden Fahrzeug erneut kollidierte und letztendlich auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden die anderen Verkehrsteilnehmer nicht verletzt.

Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt

Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.