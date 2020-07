Autofahrer zeigt falsche Dokumente

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Autofahrers am Dienstagnachmittag hat dieser der Polizei falsche Fahrzeugdokumente vorgezeigt. Der Führerschein und die Zulassungsbescheinigungen lagen nur in form von Kopien vor. Der Mann gab an, diese Dokumente beim Kauf des Autos erhalten zu haben. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass ihm 2019 der Führerschein rechtskräftig entzogen wurde. Warum der Mann noch im Besitz des Führerscheins sowie der beiden Fälschungen war, muss noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit.

