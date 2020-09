Autofahrer will Kontrolle entgehen

Beamte der Grenzpolizei Lindau haben am späten Freitagabend eine Kontrollstelle an der Grenze zu Österreich eingerichtet. Zusammen mit der Bundespolizei sowie Beamten aus Vorarlberg führten sie dort stichprobenartige Kontrollen des Reiseverkehrs durch. Kurz nach 22 Uhr fiel den Beamten ein dunkler Geländewagen auf, dessen Fahrer nach Überqueren der Leiblachbrücke versuchte, sein Auto zu wenden. Zwei junge Beamte konnten jedoch schnell die knapp 50 Meter von der Kontrollstelle zu dem Auto zu Fuß überwinden. Als sie den 56-Jährigen ansprachen, beendete er sein Wendemanöver. Der Mann gab laut Polizeibericht dann auch unumwunden zu, dass er keinen Führerschein besitze. Diesen habe er vor einigen Jahren wegen einer Straftat abgeben müssen und sich seither nicht um eine neue Fahrerlaubnis gekümmert. Beim Anblick der beleuchteten Kontrollstelle und der uniformierten Polizei habe ihn das schlechte Gewissen zu dem Fluchtversuch veranlasst. Die Überprüfung bestätigte die Angaben des Mannes. Er hatte bereits eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in der Vergangenheit erhalten. Eine erneute Anzeige mit Strafverfahren ist jetzt die Folge, die Neuerteilung des Führerscheines wird zudem noch unwahrscheinlicher. Seine Ehefrau konnte im Anschluss die Heimreise fortsetzen, da diese einen Führerschein besitzt.