Autofahrer verstößt gegen Ausgangssperre

Die Lindauer Polizei hat in der nacht auf Donnerstag um 1.25 Uhr in der Ludwig-Kick-Straße ein Auto kontrolliert. Auf die Frage nach dem Grund, warum der 55-jähriger Fahrer des Autos nach 21 Uhr und damit zu Zeiten der geltenden Ausgangssperre noch unterwegs war, antwortete der Mann, dass er das nicht zu erklären brauche und dass die gesamten Corona-Maßnahmen Unrecht seien, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten erstatten eine Anzeige an das Landratsamt.