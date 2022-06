Autofahrer überfährt zwei Mädchen - Kinder geraten genau zwischen die Reifen

Ein Autofahrer hat am Montag in Bregenz zwei Mädchen überfahren. Die Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren haben laut Polizeibericht an seinem Auto gespielt. Glücklicherweise gerieten sie genau zwischen die Reifen und wurden nicht überrollt.

Der 29-jährige Autofahrer stieg laut Polizei gegen 18 Uhr in sein Fahrzeug. Dabei näherte sich der Mann von der linken Seite und bemerkte nicht, dass die zwei Mädchen im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite spielten. Der 29-Jährige fuhr erst rückwärts aus der Parklücke an den Mädchen vorbei. Weil sich die spielenden Kinder unterhalb seines Sichtbereichs befanden, fuhr er dann nach vorne an.

Passanten heben das Auto an

Dabei gerieten beide Kinder unter das Auto, wurden jedoch nicht überrollt, da sie sich zwischen den Rädern befanden. Der 29-Jährige bemerkte laut Bericht, dass etwas nicht stimmt, stieg aus und sah, dass sich die beiden Mädchen unter dem Auto befanden.

Mithilfe von Passanten, welche das Auto anhoben, konnten beide Mädchen unter dem Fahrzeug hervorgezogen werden. Die verletzten Kinder erlitten Abschürfungen und Blutergüsse und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert. Glücklicherweise konnten keine inneren Verletzungen festgestellt werden. Ein Alkoholtest beim Autofahrer verlief negativ.