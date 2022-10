Autofahrer stürzt 150 Meter in die Tiefe und hängt drei Stunden fest

Ein 84-Jähriger ist in Bartholomäberg (Vorarlberg) mit seinem Auto 150 Meter in die Tiefe gestürzt und hing mehr als drei Stunden in einer Baumgruppe fest.

Der 84-Jährige fuhr laut Polizeibericht am Sonntag gegen 17 Uhr in Bartholomäberg auf dem Lindaweg in Richtung Dorfzentrum. In einer Rechtskurve geriet der Mann mit seinem Auto aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 150 Meter über eine steil abfallende Wiese ab.

Auto überschlägt sich mehrfach

Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach und blieb schlussendlich in einer Baumgruppe hängen, so der Polizeibericht weiter. Gegen 20.15 Uhr entdeckte ein Spaziergänger den Unfall und verständigte die Rettung.

Der 84-Jährige wurde von der Rettung und der Feuerwehr Bartholomäberg erstversorgt und geborgen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus in Feldkirch eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.