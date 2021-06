Autofahrer stößt mit Radlerin im Kreisverkehr zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer ist es am Freitag, 25. Juni, in Bodolz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 9.30 Uhr ein 80-jähriger Lindauer mit seinem Auto auf der Lindauer Straße in Richtung Wasserburg. Zeitgleich war eine 63-jährige Bodolzerin mit ihrem Fahrrad von der Unteren Steig in Richtung der Gartenstraße unterwegs. Im Kreisverkehr an der Lindauer Straße/Gartenstraße fuhr die Bodolzerin laut Polizei am linken Fahrbahnrand. Der 80-Jährige dachte, als er in den Kreisverkehr einfuhr, dass die 63-Jährige ebenfalls in Richtung Wasserburg aus dem Kreisverkehr ausfahren möchte. An der Ausfahrt der Gartenstraße fuhr die 63-jährige dann plötzlich nach rechts, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Bodolzerin stürzte auf die Straße und klagte über Schmerzen an der Hüfte. Sie wollte selbständig einen Arzt aufsuchen, sodass kein Rettungswagen zum Einsatz kam. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Den 80-jährigen erwartet nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, das nach Abschluss an die Staatsanwaltschaft Kempten abgegeben wird.