Autofahrer sind mit Drogen unterwegs

Die Lindauer Grenzpolizei hat am Sonntag mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet Lindau überprüft. Bei drei Kontrollen ergab sich der Verdacht von Straftaten, heißt es.

So wurden zwei 27-jährigen Männer mit knapp zehn Gramm Marihuana und Haschisch erwischt. Zudem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs, ein 39-Jähriger, hatte ebenfalls Kleinmengen von Marihuana im Fahrzeug und vor der Fahrt Rauschgift konsumiert. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Rauschgift gefunden. Bei einer 22-jährigen Frau, wurden in der Handtasche ebenfalls Kleinmengen an Marihuana gefunden.