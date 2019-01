Autofahrer rutscht gegen Verkehrsschild

Aufgrund der Wetterverhältnisse ist es am Samstagvormittag in Schönau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Lindauer Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Schönauer Straße stadteinwärts unterwegs, als er ins Schleudern geriet und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Hierbei stieß er mit seiner Stoßstange zuerst gegen eine etwa 30 Zentimeter hohe Schneefront und dann gegen ein Verkehrszeichen. An diesem rutschte er seitlich entlang, weshalb die gesamte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.