Autofahrer rüstet sich gegen Blitzer und kassiert doppeltes Bußgeld

Der Mercedesfahrer hielt sich wohl für besonders clever: Er hatte sein Kennzeichen mit Folie beklebt, um bei einer Geschwindigkeitskontrolle nicht erwischt werden. Dumm nur, dass die Polizei den 21-Jährigen kontrollierte. Und dabei feststellte, dass er das nicht zum ersten Mal getan hatte.

Wie die Polizei mitteilte, hielten Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr Beamte der Lindauer Polizei den Fahrer eines Mercedes an und kontrollierten ihn. Sie hatten erkannt, dass der junge Fahrer auf seinem vorderen Kennzeichen eine Folie aufgeklebt hatte, um im Falle einer Geschwindigkeitskontrolle nicht erwischt zu werden. Er war offensichtlich uneinsichtig, da er bereits im Januar schon einmal wegen des gleichen Verstoßes angezeigt wurde.

Nun wird es richtig teuer

Nun wird es richtig teuer, da die Beamten ihm nun vorsätzliches Handeln vorwerfen. Das Bußgeld beträgt laut Polizei normalerweise 65 Euro, bei vorsätzlichem Handeln wird es in der Regel verdoppelt. Ob es auch Punkte in diesem Wiederholungsfall gibt, muss die zuständige Bußgeldstelle entscheiden, so die Polizei weiter.