Autofahrer ohne Fahrerlaubnis angezeigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Lindau am Marktplatz ein Fahrzeug mit geöffneter Tür. In der Nähe fand sie dann einen 45-jährigen Mann, der sehr betrunken war und angab, in dem Kleintransporter zu übernachten. Dafür hatte er sich ein ausrangiertes Sofa in sein Fahrzeug gestellt. Um eine eventuelle Trunkenheitsfahrt zu verhindern, nahmen die Beamten den Fahrzeugschlüssel an sich. Bei den nachfolgenden Überprüfungen wurde ermittelt, dass der Mann aufgrund einer vorigen Trunkenheitsfahrt gar nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da ihm die Fahrt auf die Insel eindeutig nachgewiesen werden konnte, wird er nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.