Eine 52-jährige Radfahrerin war am Freitag gegen 9.45 Uhr auf der Wackerstraße in Richtung Kreisel am Aeschacher Markt unterwegs, als von hinten ein Autofahrer herankam und so dicht an die Frau heranfuhr, dass er das Rad der Frau mit seinem Auto berührte. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Montag gemeldet. Mit dieser Aktion wollte er die 52-Jährige augenscheinlich zum schnelleren Weiterfahren drängen, heißt es im Polizeibericht.