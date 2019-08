Autofahrer missachtet Vorfahrt

In Lindau Aeschach hat es am Donnerstagabend gekracht, als ein 67-jähriger Autofahrer einem 56-Jährigen die Vorfahrt genommen hat. Der Unfallverursacher war auf der Schachener Straße in Richtung Wasserburg unterwegs und verließ die abknickende Vorfahrtstraße an der Einmündung Höhenstraße. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen, der mit seinem Auto dem Straßenverlauf in Richtung Aeschach folgen wollte.Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der 67-Jährige muss mit einem Bußgeld rechnen, da er dem 56-Jährigen die Vorfahrt genommen hatte