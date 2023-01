Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei durch Bregenz

Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle „Drogen im Straßenverkehr“ wurden in der Nacht auf Samstag, 14. Januar, auch in Hard Autofahrer angehalten. Kurz vor dem Kontrollpunkt bog eines der Fahrzeuge jedoch auf den Vorplatz der dort gelegenen Jet-Tankstelle ab und versuchte so einer Kontrolle zu entgehen.

Als die Beamten die Kontrolle durchführen wollten, setzte der Fahrer das Fahrzeug zurück und fuhr dabei gegen den neben dem Fahrzeug stehenden Polizeibeamten. Bei der Flucht streifte der Beschuldigte zudem noch leicht das Dienstauto der Polizei. Er flüchtete anschließend mit dem Pkw, auf welchem gestohlene Kennzeichen montiert waren, mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der L202 in Hard in Richtung Bregenz.

Rote Ampeln ignoriert, Fahrbahnteiler beschädigt

Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und beschädigte einen Fahrbahnteiler. Durch abgesplitterte Betonteile des Fahrbahnteilers wurde ein Auto im Gegenverkehr beschädigt. Der Streifenwagen konnte den Beschuldigten bis in eine Nebenstraße in Hard verfolgen, wo der Mann aus dem Fahrzeug stieg und flüchtete. Nach etwa 200 Metern konnte der Flüchtige von den Polizeibeamten festgenommen werden.

Während seiner Flucht waren mehrere Verkehrsteilnehmer durch das rücksichtslose Fahrverhalten gefährdet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist und das Fahrzeug unter Einfluss von Suchtmitteln gelenkt hatte. Wie die Polizei mitteilt, kommen nun mehrere Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz und eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch auf den Mann zu.

147 Alkoholtests

Insgesamt wurden im Bezirk Bregenz während der Schwerpunktkontrollen, an denen sich 15 Polizeibeamte und zwei Polizeiärzte beteiligten, vier alkoholisierte und sieben durch Suchtgift beeinträchtigte Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Sieben Führerscheine wurden an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Insgesamt wurden 147 Alkovortests, drei Alkomattests und sieben klinische Untersuchungen durchgeführt. Es mussten 26 Anzeigen erstattet und 15 Strafverfügungen verhängt werden. Sieben Anzeigen wegen Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz werden an die Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet.