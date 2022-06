Autofahrer kann Kind nicht ausweichen

Nicht mehr ausweichen konnte ein Autofahrer in Hörbranz am Samstagmorgen: Ein achtjähriger Junge lief plötzlich auf die Straße. Er erlitt beim Zusammenstoß mehrere Brüche am rechten Fuß und musste im Landeskrankenhaus Bregenz ambulant versorgt werden. Das teilt die Polizei mit.

Der Junge war mit seiner Mutter sowie drei weiteren Kindern auf dem Gehsteig in Hörbranz Richtung Lochau unterwegs, als er plötzlich ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn rannte, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen.

Dabei rannte das Kind unmittelbar vor einen in Richtung Lochau fahrendes Auto. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen oder dem Kind mehr ausweichen. Er streifte den Jungen mit der rechten vorderen Fahrzeugseite.