Autofahrer im Drogenrausch unterwegs

Am frühen Donnerstagmorgen ist einer Streife der Polizeiinspektion Lindau ein Auto, besetzt mit einem 28-jährigen Mann, aufgefallen. Ein Test ergab bei ihm den Verdacht des Konsums von Kokain und Amphetamin, so die Polizei. Da er mit dem Auto unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.