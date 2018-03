Autofahrer ignorieren Hinweise in Lindau und verursachen Chaos

Dass es in Folge der Asphaltarbeiten im Langenweg und in der Kolpingstraße zu Staus kommen wird, war klar. Dass es am Montag teilweise zu chaotischen Verhältnissen gekommen ist, lag an uneinsichtigen Autofahrern, die alle Schilder ignoriert haben, bis sie vor der Baustelle standen. Andere suchten Schleichwege und legten damit auch noch den Stadtbusverkehr lahm.

In einem waren sich die Verantwortlichen bei Gesprächen mit der Lindauer Zeitung einig: Polizei, Stadt und Stadtbus appellierten an Autofahrer, die ausgeschilderten Umleitungen einzuhalten. Dass Autofahrer Sperrschilder überfuhren, sie zum Teil sogar beiseite gerückt haben, um dann weniger Meter weiter direkt vor der Baustelle doch vor einer nicht überwindlichen Absperrung zu stehen und dort mühsam wenden mussten, hat zeitweise zu Verkehrschaos geführt.

Noch schlimmer waren nach Beobachtung der Polizei die Autofahrer, die sich für ganz schlau hielten und eine Abkürzung durch Rainhausgasse und Anheggerstraße suchten. Darunter waren nach Beobachtung von Daniel Stoll, Verkehrssachbearbeiter der Lindauer Polizei, sogar Lastwagen. Spätestens wenn sie einem Stadtbus begegneten, ging auf der eigentlich für die Busse reservierten Strecke gar nichts mehr. „Dann muss einer rückwärts fahren, und der Stadtbus wird das eher nicht sein“, sagt Stoll.

Der Stadtbus war zeitweise völlig aus dem Takt

Die Verantwortlichen appellieren deshalb an die Autofahrer, den Bereich möglichst weitgehend zu umfahren, sprich über Schönbühl und Kemptener Straße oder über Autobahn und Bregenzer Straße in die Stadt zu fahren. Aber auch auf der Umleitung, also Ludwig-Kick-Straße und Reutiner Straße, sei der Verkehr bis zum Montagmittag weitgehend normal gelaufen. Laut Stoll kam es dort erst später zu Autoschlangen.

Stadtbus-Betriebsleiter René Pietsch freute sich zunächst, dass die Busse trotz der Osterferien voll waren. Denn manch ein Autofahrer ist auf den Bus umgestiegen. Allerdings kamen die Busse im Laufe des Tages in Verzug, so dass ein Takt sogar völlig ausfallen musste. Pietsch erklärt das mit dem Schleichverkehr in der Rainhausgasse und dem Stillstand in der Reutiner Straße. Zum Teil hätten die Busse gar nicht aus dem ZUP ausfahren können, weil so viele Autos dastanden.

Dankbar ist er den Anliegern im Umfeld des ZUP, die sofort einverstanden waren, als Pietsch gefragt hat, ob die Stadt deren Hecken stutzen durfte, um Platz zu gewinnen: „Die waren sowas von verständnisvoll, das muss man sehr loben.“

Pietsch hofft auf trockenes Wetter, dann könnten die Arbeiten vor Karfreitag soweit abgeschlossen sein, dass die Busse der Linie 1,2 und 3 auf einer Fahrspur durch die Kolpingstraße fahren können. Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer ist da allerdings vorsichtig, denn das werde nur klappen, wenn gar nichts dazwischenkommt. „Aber wir bemühen uns, dass es schneller geht.“ Für Autofahrer gilt weiterhin, dass sie mindestens bis nächste Woche Mittwoch die Umleitungsschilder beachten müssen.