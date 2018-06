Autofahrer hat Kokain dabei

Bei einem 25-Jährigen, den eine Polizeistreife am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in der Bregenzer Straße kontrolliert hatte, fanden die Beamten Kokain. Der Fahrer gab auf Nachfrage zu, vor zwei Tagen Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Tatsächlich war der Drogenvortest positiv. Als die Beamten ihn durchsuchten, fanden sie außerdem ein Tütchen Rauschgift. Der Mann behauptet, die knapp 0,6 Gramm Kokain aus Österreich mitgebracht zu haben. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und nahmen den Mann mit zur Blutentnahme. Der 25-Jährige durfte nicht weiterfahren, sondern musste sein Auto stehen lassen. Den in Österreich wohnenden Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Rauschgiftbesitzes und ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.