Autofahrer fährt nach Unfall davon

Der Fahrer eines dunkelfarbigen Autos der marke Renault hat am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Rickenbacher Straße einen geparkten Wagen angefahren. Anschließend fuhr der Fahrer davon, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Autos aber teilweise ablesen und am Unfallort blieben Teile von Blinker und Außenspiegel zurück. Die Ermittlungen nach dem Unfallfahrer laufen.