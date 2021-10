Autofahrer durch Faustschlag verletzt

Ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Ravensburg it am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Lindau im Bereich des WErtstoffhofes von einem 32-jährigen Lindauer angesprochen und ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Laut Polizeibericht parkte er in dem Bereich, um zu telefonieren. Der Mann erlitt ein Hämatom an der linken Wange. Die genaueren Umstände, wie es zu der Auseinandersetzung kam, muss jetzt die Lindauer Polizei klären, da der Beschuldigte ebenfalls Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei erstattet hat.