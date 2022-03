Autofahrer drängelt und verletzt Mann am Arm

Zu einem Verkehrsunfall mit vorheriger Nötigung im Straßenverkehr ist es am Donnerstag, 17. März, gegen 16.45 Uhr in Lindau gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bregenzer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung am Autobahnzubringer wollte er nach rechts in Richtung Grenze abbiegen. Die Ampel des Gegenverkehrs für Linksabbieger zeigte Grün, sodass dort zeitgleich ein 31-jähriger Fahrer nach links abbog, ebenfalls in Richtung Grenze. Der 60-Jährige musste den jüngeren Verkehrsteilnehmer vorlassen, da ihm die Beschilderung in diesem Bereich „Vorfahrt gewähren“ anzeigte.

Offenbar war der 31-Jährige dem Älteren jedoch nicht schnell genug. Laut Polizeibericht fuhr der 60-Jährige seinem Vordermann immer wieder dicht auf, drängelte in Schlangenlinien und gab mehrfach Lichthupe. Am Kreisverkehr vor dem ehemaligen Grenzübergang bat der 31-Jährige mehrere Beamte der Grenzpolizei um Hilfe. Die Polizisten wiesen beide Fahrer an, rechts heranzufahren. Als der 31-Jährige gerade ausgestiegen war, fuhr der 60-Jährige links neben dessen Pkw. Dabei touchierte er den Jüngeren mit dem Außenspiegel am rechten Arm und verletzte ihn leicht. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung.