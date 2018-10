Autofahrer aus Bregenz unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bregenzer Straße wurde am Mittwoch kurz vor Mitternacht ein 26-jähriger Autofahrer aus Bregenz angehalten, der deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab mehr als ein Promille. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde dann auch noch ein kleines Plastiktütchen gefunden, von dem er einräumte, dass es vormals Kokain enthalten hatte. Dieses hätte er jedoch schon am vergangenen Wochenende in Bregenz konsumiert. Ein Drogentest schlug trotzdem positiv an. Eine entnommene Blutprobe wird entsprechend untersucht. Seinen Führerschein durfte der junge Mann vorerst behalten, weil er keine Ausfallerscheinungen zeigte und der Alkoholwert noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit lag. Die Weiterfahrt wurde jedoch unterbunden.