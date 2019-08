Der Lastwagen ist ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahn der A 96 in Richtung München unterwegs, als an der Auffahrt Lindau ein Autofahrer auf die Autobahn einfahren will – und den Sattelzug übersieht. Das Auto prallt seitlich mit dem Lastwagen zusammen. Verletzt wird bei dem Unfall niemand, aber es entsteht Sachschaden.