Autobesitzer überklebt sein Kennzeichen

Durch einen Zeigen ist die Polizei Lindau auf ein überklebtes Kennzeichen aufmerksam geworden.

Bei der Kontrolle durch eine Streife konnte der betreffende Pkw in Augenschein genommen werden, heißt es in einem Bericht der Polizei. Hierbei stellte sich heraus, dass der Besitzer am Kennzeichen über das Nationalitätenzeichen ein „D“ geklebt hatte. Das Kennzeichen sowie das Fahrzeug selbst stammten jedoch aus Tschechien. Nun muss der Fahrzeughalter mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch rechnen.