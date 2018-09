Autobatterien verursachen Brand in Schule

Einige Autobatterien haben am Mittwochnachmittag in der Knabenrealschule einen Schwelbrand verursacht. Die Feuerwehr hatte aber alles schnell im Griff, verletzt wurde niemand.

Der Alarm ging am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein. Die Feuerwehr fand die Ursache schnell: In einem separaten Raum im Erdgeschoß wurden mehrere Autobatterien in Reihe aufgeladen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts schaltete sich das elektrische Batterieladegerät nicht mehr selbstständig ab und es kam zu einer Überhitzung. Dadurch entstand laut Polizeibericht ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Lindau räumte mit Unterstützung der Polizei das Schulgebäude. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei Schulklassen mit Lehrern, sowie das Reinigungspersonal und der Hausmeister im Gebäude. Die Feuerwehr konnte die Autobatterien vor das Schulgebäude bringen und dort ablöschen. Bei dem Schwellbrand wurde niemand verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden. Nachdem die Feuerwehr das Schulgebäude entlüftet hatte, wurde dieses wieder der Schulleitung übergeben.