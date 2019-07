Autobahnauffahrt Sigmarszell ist zwei Tage gesperrt

Ende dieser Woche ist zwei Tage lang keine Auffahrt von der B31 und B308 auf die Autobahn nach München möglich.

Wegen der laufenden Bauarbeiten ist die Auf- und Abfahrt Sigmarszell in Fahrtrichtung München am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Juli, voll gesperrt. das teilt die Autobahndirektion Südbayern mit. Die Sperre beginnt am Donnerstag um 6 Uhr und soll am Freitag um 20 Uhr enden. In dieser Zeit richten die Behörden eine Umleitung zur Auffahrt Weißensberg ein, Autofahrer müssen also über die B12 durch Rothkreuz zur Autobahn fahren. Erfahrungsgemäß kann es dabei zu Staus kommen. Autofahrer müssen also Zeitverluste einplanen.

Laut Zeitplan der Autobahndirektion soll die Fahrbahn in Richtung München bis Anfang August erneuert sein. Dann wird die Behörde gleich im Anschluss die Fahrspuren auf diese Seite verlegen, damit die arbeiten in Fahrtrichtung Österreich beginnen können. Kurz vor Weihnachten soll die Sanierung der bayerischen Strecke der Autobahn dann nach zwei Jahren abgeschlossen sein.