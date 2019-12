Autobahn bis Hohenems ist jetzt mautfrei befahrbar

Nicht nur Landrat Elmar Stegmann hat sich am Sonntag gefreut, dass die Autobahn durch den Päfndertunnel bis zur Abfahrt Hohenems ab sofort mautfrei befahrbar ist.

Gute Nachrichten seien das für die vom Durchgangsverkehr geplagten Anwohner von Zech bis Bregenz, schrieb Stegmann am Sonntag auf seiner Facebookseite: „Durch die Aufhebung der Vignettenpflicht auf der Rheintalautobahn (A14) zwischen Lindau und Hohenems erhoffen wir uns eine spürbare Entlastung vom Ausweichverkehr.“ Denn nicht nur Wintersportler sind bisher vor Lindau von der Autobahn gefahren und weiter am See entlang, wenn Sie beispielsweise in den Bregenzer Wald oder in die Schweiz wollten, um sich die Maut für das kurze Stück auf der österreichischen Autobahn zu sparen. Auch während der Bregenzer Festspiele gab es immer wieder Klagen von nicht ortskundigen Deutschen, die sich in Bregenz auf die Autobahn geleitet fühlten und dort wegen fehlender Vignette abkassiert wurden.