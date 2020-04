Auto und E-Bike stoßen zusammen

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagvormittag beim Einfahren in den Kreisverkehr am Aeschacher Markt eine E-Bike Fahrerin übersehen und ist mit dieser zusammengestoßen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen an der Schulter zu, ist dem Polizeibericht zu entnehmen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.