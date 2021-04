Ein 80-Jähriger hat am Mittwoch gegen 8.45 Uhr die Bayerstraße in Lindau befahren. Dabei fuhr er so knapp an einem ordnungsgemäß abgestellten Lastwagen vorbei, dass er an der Stoßstange hängen blieb und sich die komplette rechte Fahrzeugseite an seinem BMW aufgerissen hat. Nach ersten Schätzungen entstand am Auto dabei ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Am stehenden Lkw wurde lediglich die Stoßstange zerkratzt, heißt es im Bericht der Polizei.