Auto stößt auf der A96 gegen Laster

Zwei Verkehrsunfälle hat die Lindauer Polizei am Mittwoch bearbeitet. Die Folgen waren ein Leichtverletzter und etwa 6500 Euro Sachschaden.

Ein 74-Jähriger stieß beim Versuch, sich mit seinem Auto auf die Autobahn einzufädeln, mit einem Lastwagen zusammen. Der Autofahrer war an der Auffahrt Lindau in Richtung Österreich unterwegs. Dabei übersah er den auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Laster und stieß gegen seine Seite. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 6000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Leicht verletzt wurde dagegen ein Rollerfahrer bei einem Unfall in der Kirchstraße in Weißensberg. Laut Polizeibericht fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Auto zu schnell in die Kirchstraße ein. Dort fuhr bereits ein 44-Jähriger auf seinem Roller. Der Mann brauchte eine Gefahrenbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam er jedoch zu Sturz und zog sich Schürfwunden an Bein und Arm zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.