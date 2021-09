Auto schleift Straßenlaterne hinter sich her

Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Dienstag gegen 5.40 Uhr mit einem Citroen Berlingo in Silber mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit kommend vom Heuriedweg in die Eichwaldstraße beim Kamelbuckel eingefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er dabei gegen eine Straßenlaterne und schliff diese etwa 15 Meter mit sich. Im Anschluss bog der Fahrer links in das Industriegelände zum Eisenwarengeschäft Thomann ein und stellte dort das Auto ab. Laut einem Zeugen stiegen der Beifahrer sowie der Fahrer aus dem Auto aus und flüchteten unerkannt zu Fuß. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Unfall polizeilich auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und es wurde abgeschleppt.