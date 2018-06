Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Donnerstagmittag in der Brougierstraße gekommen: Eine Autofahrerin raste mit ihrem Wagen in eine Gartenmauer. Die 82-Jährige wurde leicht verletzt, ihr Auto stark beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war die 82-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Laubeggengasse unterwegs. Im Einmündungsbereich näherte sich eine 49-jährige Autofahrerin und verlangsamte ihre Fahrt, um der 82-jährigen Vorfahrt zu gewähren. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte die ältere Dame dann plötzlich ihr Auto und fuhr geradewegs in eine Gartenmauer. Bei dem heftigen Anprall wurde die 82-Jährige leicht verletzt, ihr Auto stark beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.