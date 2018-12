Auto macht sich selbstständig - mehrere Fahrräder zerstört

Zu einem kuriosen Unfall ist es in Reutin gekommen, bei dem mehrere Fahrräder zu Bruch gingen. Nachdem ein Autofahrerin am Freitag ihr Fahrzeug abgestellt hatte und die Handbremse nicht angezogen hatte, kam der Wagen ins Rollen. Die Frau versuchte nach Polizeiangaben zwar noch, den Wagen zu stoppen, doch das gelang nicht. Die Fahrt endete erst, als der Wagen in einen Fahrradständer vor einem nahen Wohnhaus rollte. Die Frau zog sich bei dem Anhalteversuch leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug und an den Fahrrädern entstand Sachschaden, den die Lindauer auf mindestens 1500 Euro schätzt. Foto: Christian Flemming