Blechschaden in Höhe von 2000 Euro ist am Donnerstag entstanden. Eine 22-Jährige stellte ihr Auto in Aeschach ab und vergaß offenbar, die Handbremse anzuziehen. Da lediglich der Gang eingelegt war, machte sich der Wagen selbstständig und prallte gegen die Hauswand. Der Schaden an der Wand wird von der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.