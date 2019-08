Mit Blechschaden endet am Wochenende ein Unfall auf der B 31: Eine 36-jährige Frau ist mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Lindau unterwegs gewesen, als ihr Wagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkommt und schließlich an der Leitplanke hängenbleibt. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizeibericht noch unbekannt. Die Frau blieb unverletzt, an Auto und Leitplanke sind 6500 Euro Schaden entstanden.