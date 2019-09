Auto ist nicht versichert

Die Nachlässigkeit eines 42-jährigen Mannes hatte bei einem Ausflug an den Bodensee zur Folge, dass er seinen Auto dort stehen lassen musste. In Lindau fiel den Fahndern der Grenzpolizei am Samstagmittag bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten auf, dass der Versicherungsschutz des Autos erloschen war. Der aus dem Raum Mannheim stammende Fahrer hatte den Wagen erst vor drei Monaten gekauft. Zwar meldete er diesen auf seinen Namen an und kümmerte sich auch um den hierzu notwendigen Versicherungsschutz. Doch seinen Einlassungen zufolge kam es bisher nicht zu einem Vertragsabschluss mit der Versicherung. In seiner Vernehmung gab der bisher völlig unbescholtene Besitzer des Autos glaubhaft an, mehrfach bei der entsprechenden Agentur vorstellig geworden zu sein. Das Auto wurde in Verwahrung genommen. Mit dem Nachweis einer Versicherung kann der Besitzer das Auto wieder in Empfang nehmen.