Auto in Tiefgarage im Lindaupark angefahren

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag ein Auto in der Tiefgarage des Lindauparks angefahren. Laut Polizeibericht stellte der Geschädigte sein Auto gegen 12 Uhr in der Tiefgarage ab und kam gegen 13.30 Uhr zurück. Er bemerkte einen Schaden auf der Fahrerseite des Autos. Der Verursacher verließ die Tiefgarage, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es konnte roter Lack des Fluchtfahrzeugs festgestellt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.