Auto in Schlachters gestohlen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag im Heuriedweg in Lindau einen Unfall verursacht (die „Lindauer Zeitung“ berichtete). Der Unbekannte fuhr einen Laternenpfahl um und schleifte diesen einige Meter hinter sich her. Fahrer und Beifahrer flüchteten schließlich zu Fuß, da das Auto nicht mehr fahrbereit war.

Wie die Polizei nun mitteilt, ergaben Ermittlungen, dass das Auto in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schlachters im Bereich des „Hauses des Gastes“ gestohlen worden war. Bei dem Auto handelt es sich um einen Citroen Berlingo in silber.