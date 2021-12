Auto in Lindau zerkratzt und Reifen zerstochen

Eine Frau hat der Lindauer Polizei am Samstagmorgen gegen 10 Uhr einen Schaden an ihrem Auto gemeldet. Nun startet die Polizei einen Zeugenaufruf.

Die 36-Jährige teilte mit, dass an ihrem DB Vito an der Hinterachse Reifen zerstochen wurden und sie einen 130 Zentimeter langer Kratzer an der rechten Fahrzeugseite vorfand. Außerdem wurde der rechte Seitenspiegel beschädigt. Die Tatzeit wurde von Ende Oktober bis zum Feststellungszeitpunkt angegeben.

Im Bereich des abgestellten Autos der Frau sind in jüngster Zeit wiederholte Fahrzeugen beschädigt worden. So wurde das Auto des Bruders der Geschädigten vor einiger Zeit ebenfalls demoliert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Lindauer Polizei unter der Telefonummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzten.