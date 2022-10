Auto in Bregenzer Ach entdeckt - Polizei sucht den Fahrer

Ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Bregenzerwald ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus noch unbekannter Ursache in den frühen Morgenstunden des Sonntags in den Mellenbach in Vorarlberg gestürzt. Er wird seither gesucht. Wie die Polizei mitteilt, riss das Hochwasser den Pkw im Mellenbach und in der Bregenzer Ach bis zur Parzelle Klause in Mellau mit.

Als das Fahrzeug am Sonntagmorgen in der hochwasserführenden Bregenzer Ach gesichtet wurde, war demnach zu erkennen, dass niemand im Auto war. Die Polizei startete eine Suche im Uferbereich und auf der Wasseroberfläche entlang des Mellenbachs und der Bregenzer Ach bis zur Mündung in den Bodensee und führte sie bis zur Dunkelheit weiter. Bisher jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei schreibt.

Suche wird heute fortgesetzt

Die Suche werde am Montag fortgesetzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung des genauen Ablaufes des Unglücks sind im Gange. An der Suchaktion nahmen 26 Personen der Wasserrettungen Bregenzerwald, Bregenz, Hohenems und Dornbirn, zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Egg, der Polizeihubschrauber, die Seepolizei Hard und mehrere Polizeistreifen teil. Nach Rückgang des Hochwassers wird das völlig demolierte Fahrzeug aus dem Flusslauf geborgen.