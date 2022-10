Auto in Bregenzer Ach entdeckt - Polizei findet Leiche

Ein 42-Jähriger aus dem Bregenzerwald ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus noch unbekannter Ursache am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in den Mellenbach in Vorarlberg geraten. Die Polizei hatte den Fahrer gesucht und am Montag gegen 13 Uhr in Hard bei der Radbrücke Hard/Bregenz eine teilbekleidete männliche Leiche gefunden.

Im Zuge der Erhebungen und Abklärungen habe sich der Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um den verunglückten Fahrer handelt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte das Hochwasser das Auto im Mellenbach und in der Bregenzer Ach bis zur Parzelle Klause in Mellau mitgerissen.

Leeres Auto wurde gesichtet

Das Auto war am Sonntag leer in der hochwasserführenden Bregenzer Ach gesichtet worden. Die Polizei hatte daraufhin eine Suche im Uferbereich und auf der Wasseroberfläche entlang des Mellenbachs und der Bregenzer Ach bis zur Mündung in den Bodensee gestartet und bis zur Dunkelheit weitergeführt. Am Montag hatten sie die Suche fortgesetzt und gegen 13 Uhr die Leiche gefunden.

Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung des genauen Ablaufes des Unglücks laufen noch. An der Suchaktion nahmen 26 Personen der Wasserrettungen Bregenzerwald, Bregenz, Hohenems und Dornbirn, zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Egg, der Polizeihubschrauber, die Seepolizei Hard und mehrere Polizeistreifen teil. Nach Rückgang des Hochwassers wird das völlig demolierte Fahrzeug aus dem Flusslauf geborgen.