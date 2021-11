Auto gerät bei Glätte ins Rutschen

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr mit seinem VW Golf auf die A 96 im Bereich Lindau (Fahrtrichtung Grenze) gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam er aufgrund Schneeglätte und Sommerbereifung ins Schleudern, prallte in die linke Leitplanke und kam dann auf dem Seitenstreifen wieder zum Stehen. Seine im Fahrzeug befindliche Mutter wurde bei dem Unfall leicht am Rücken verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst und die anderen drei Mitfahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zusammen mit der beschädigten Leitplanke beläuft sich der Unfallschaden laut Polizei auf circa 22 000 Euro. Das Auto wurde von einem Abschlepper von der Autobahn gebracht.