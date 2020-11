Auto geknackt: Diebe stehlen Werkzeug und Maschinen

Wie die Polizei am Wochenende meldet, ist in der Nacht zum Freitag, 6. November, in Lindau der Kleintransporter einer Lindauer Firma aufgebrochen worden. Er war über Nacht in der Otto-Geßler-Straße abgestellt worden. Ein Beschäftigter der Firma bemerkte Freitagfrüh, dass Heck- und Seitentüre offen standen. Unbekannte haben aus dem Van Werkzeuge entwendet, auch drei Werkzeugmaschinen fehlten, heißt es im Polizeibericht. Der Wert der Beute wird auf 3000 Euro geschätzt.